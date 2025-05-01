Рязанцам рассказали, как приготовить «безопасный» шашлык

Покупателям рекомендуют брать свежее или охлажденное мясо. Замороженный продукт теряет свои полезные вещества и вкус. «Свежее мясо имеет плотную консистенцию. Если надавить на него пальцем, то ямка быстро восстанавливается. Берите мясо, которое не липнет к рукам, упругое, имеет естественный запах без посторонних примесей», — посоветовала Зотова. При покупке готового маринада рязанцам нужно обратить внимание на этикетку. На упаковке пищевой продукции должна содержаться информация о составе, дате изготовления, сроке годности, изготовителе и адресе производства товара. Также рязанцам напомнили, что важно избегать места несанкционированной торговли.

Рязанцам рассказали, как приготовить «безопасный» шашлык. Информацией в эфире телеканала ГТРК «Ока» поделилась ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по региону Екатерина Зотова.

Покупателям рекомендуют брать свежее или охлажденное мясо. Замороженный продукт теряет свои полезные вещества и вкус.

«Свежее мясо имеет плотную консистенцию. Если надавить на него пальцем, то ямка быстро восстанавливается. Берите мясо, которое не липнет к рукам, упругое, имеет естественный запах без посторонних примесей», — посоветовала Зотова.

Отмечается, что мариновать шашлык необходимо с использованием уксуса, кисломолочных продуктов или лимонного сока. Они помогут уничтожить патогенные микроорганизмы и сделать мясо мягче.

При покупке готового маринада рязанцам нужно обратить внимание на этикетку. На упаковке пищевой продукции должна содержаться информация о составе, дате изготовления, сроке годности, изготовителе и адресе производства товара.

Также рязанцам напомнили, что важно избегать места несанкционированной торговли.

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