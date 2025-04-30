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Россиян предупредили о повышенных рисках отравления в период майских праздников
Главная опасность этих выходных кроется в сочетании нескольких факторов: сезонного потепления, массовых выездов на природу и ослабления контроля за условиями хранения и приготовления пищи. Наибольшую угрозу представляет нарушение температурного режима продуктов. Особенно быстро портятся мясо, птица, салаты с майонезной заправкой и молочная продукция. Патогенная флора может развиваться даже за несколько часов пребывания вне холодильника.

Россиян предупредили о повышенных рисках отравления в период майских праздников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора Центра компетенций в области пищевой безопасности Елену Спеценко.

По ее словам, главная опасность этих выходных кроется в сочетании нескольких факторов: сезонного потепления, массовых выездов на природу и ослабления контроля за условиями хранения и приготовления пищи. Наибольшую угрозу представляет нарушение температурного режима продуктов. Особенно быстро портятся мясо, птица, салаты с майонезной заправкой и молочная продукция.

Патогенная флора может развиваться даже за несколько часов пребывания вне холодильника.

«Гигиенические аспекты во время выездов на природу часто остаются без должного внимания. Отсутствие доступа к чистой воде приводит к тому, что люди пренебрегают мытьем рук, используют одну и ту же посуду для сырого мяса и готовых продуктов, едят немытые овощи и фрукты. Также рискованно пить воду из непроверенных природных источников, которая может содержать возбудителей кишечных инфекций», — объяснила специалист.

Для снижения риска отравления она посоветовала соблюдать несколько ключевых правил. Продукты для пикника перевозить в термосумках или охлаждающих контейнерах. Скоропортящиеся блюда готовить непосредственно перед употреблением, а не заранее. Для шашлыка выбирать свежее мясо, тщательно мариновать его и хорошо прожаривать. На природе обязательно иметь запас чистой воды и мыло для мытья рук.

При первых признаках отравления важно сразу принять меры: выпить сорбенты и больше воды. Если симптомы не проходят или усиливаются, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.