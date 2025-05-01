ПАО «РЭСК» приняло участие в обновлении исторического яблоневого сада в поселке Милославское
ПАО «РЭСК» приняло участие в обновлении исторического яблоневого сада в поселке Милославское. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В поселке Милославское есть яблоневый сад — символ муниципалитета, за которым местные жители бережно и очень старательно ухаживают из поколения в поколение», — отметили в компании.
Совместно с представителями местной администрации и жителями представители ПАО «РЭСК» высадили 70 саженцев яблонь шести сортов.
«Они посажены с соблюдением технологии, поэтому мы уверены, что все саженцы приживутся и скоро будут радовать не только внешним видом, но и яркими и ароматными яблоками», — заключили в сообщении.