МЧС сообщило подробности крупного пожара в Пронске
Напомним, 30 апреля в Пронске произошел пожар в жилом доме и в хозяйственных постройках. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении участвовали 4 человека, привлекалось 2 единицы техники.
МЧС сообщило подробности крупного пожара в Пронске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, 30 апреля в Пронске произошел пожар в жилом доме и в хозяйственных постройках. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
В тушении участвовали 4 человека, привлекалось 2 единицы техники.