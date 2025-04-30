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В Рязанской области сгорели три сарая
30 апреля около пяти часов утра на улице Нижне-Архангельской в Пронске вблизи жилого дома загорелась хозпостройка. Отмечается, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние сараи. Пожарные прибыли, когда горели уже три строения. На месте происшествия работали два спецавтомобиля. «Огонь при сильных порывав ветра уже успел перекинуться на жилой дом. Его спасали в первую очередь: обгорел лишь отделочный сайдинг и угол дома», рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов. Три хозпостройки сгорели. Хозяева — супружеская пара — не пострадали. Причины пожара установят.

В Пронске сгорели три хозпостройки. Об этом сообщает ИД «Пресса».

30 апреля около пяти часов утра на улице Нижне-Архангельской в Пронске вблизи жилого дома загорелась хозпостройка. Отмечается, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние сараи. Пожарные прибыли, когда горели уже три строения.

На месте происшествия работали два спецавтомобиля.

«Огонь при сильных порывав ветра уже успел перекинуться на жилой дом. Его спасали в первую очередь: обгорел лишь отделочный сайдинг и угол дома», рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Три хозпостройки сгорели. Хозяева — супружеская пара — не пострадали.

Причины пожара установят.