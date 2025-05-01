Два человека отравились угарным газом в Рязани
Инцидент произошел днем 30 апреля в в доме на улице Горького. Пострадала 18-летняя девушка и 51-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали в больницу № 11. Отмечается, что утечка могла произойти из-за газовой колонки.
Два человека отравились угарным газом в Рязани. Об этом сообщает «
По данным издания, инцидент произошел днем 30 апреля в в доме на улице Горького. Пострадала 18-летняя девушка и 51-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали в больницу № 11.
Отмечается, что утечка могла произойти из-за газовой колонки.