2 мая в Рязанской области пройдет дождь
В пятницу в регионе будет облачно. Ночью пройдет дождь. Днем местами также ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью 0,+5 градусов, днем +4,+9 градусов.
2 мая в Рязанской области пройдет дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу в регионе будет облачно. Ночью пройдет дождь. Днем местами также ожидается небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью 0,+5 градусов, днем +4,+9 градусов.