ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ

Кроме того, ВС РФ поразили цеха по производству ударных БПЛА ВСУ и места их хранения, а также скопления живой силы, техники Украины и иностранных наемников в 149 районах. Также российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных американских бомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны СВО.

ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ. Об этом 9 апреля сообщило Минобороны в соцсетях.

Кроме того, ВС РФ поразили цеха по производству ударных БПЛА ВСУ и места их хранения, а также скопления живой силы, техники Украины и иностранных наемников в 149 районах.

Также российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных американских бомб JDAM и 333 беспилотника самолетного типа, в том числе 158 вне зоны СВО.