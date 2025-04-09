В США заявили, что не стремятся нарастить объемы торговли с Россией

«Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией… Конгресс пару лет назад поступил правильно и прекратил постоянные нормальные торговые отношения с Россией», — ответил американский представитель.