В США заявили, что не стремятся нарастить объемы торговли с Россией
«Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией… Конгресс пару лет назад поступил правильно и прекратил постоянные нормальные торговые отношения с Россией», — ответил американский представитель.
Американский представитель Джеймисон Грир на торговых переговорах заявил, что США не хотят «оживлять» торговлю с Россией. Его слова 9 апреля
Гриру задали вопрос, почему Россию не включили в список стран, в отношении которых ввели дополнительные таможенные пошлины.
«Нет никаких попыток оживить торговлю с Россией… Конгресс пару лет назад поступил правильно и прекратил постоянные нормальные торговые отношения с Россией», — ответил Грир.