В Рязанском районе сгорел грузовик

ЧП произошло утром 8 апреля в деревне Турлатово. В тушении участвовали шесть человек и две единицы спецтехники. По предварительной информации ведомства, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов автомобиля.