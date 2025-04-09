В Рязанском районе сгорел грузовик
ЧП произошло утром 8 апреля в деревне Турлатово. В тушении участвовали шесть человек и две единицы спецтехники. По предварительной информации ведомства, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов автомобиля.
В Рязанском районе сгорел грузовик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло утром 8 апреля в деревне Турлатово.
В тушении участвовали шесть человек и две единицы спецтехники.
По предварительной информации ведомства, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов автомобиля.