В Рязанской области пенсионер незаконно получил более 180 тысяч рублей

По данным следствия, с декабря 2023 года по февраль 2025 года подозреваемый 1957 года рождения получал ежемесячные повышенные фиксированные выплаты к пенсии, установленные для людей, которые проживают на территории закрытого административно-территориального образования. Таким образом, мужчина незаконно получил выплаты на сумму более 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ).