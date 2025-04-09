В Рязанской области пенсионер незаконно получил более 180 тысяч рублей
По данным следствия, с декабря 2023 года по февраль 2025 года подозреваемый 1957 года рождения получал ежемесячные повышенные фиксированные выплаты к пенсии, установленные для людей, которые проживают на территории закрытого административно-территориального образования. Таким образом, мужчина незаконно получил выплаты на сумму более 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ).
Пенсионер, проживающий в Шиловском районе, незаконно получил более 180 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, с декабря 2023 года по февраль 2025 года подозреваемый 1957 года рождения получал ежемесячные повышенные фиксированные выплаты к пенсии, установленные для людей, которые проживают на территории закрытого административно-территориального образования.
Таким образом, мужчина незаконно получил более 180 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 1 статьи 159.2 УК РФ).