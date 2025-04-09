В Рязанской области 30-летний москвич обокрал пенсионерку

В полицию обратилась 67-летняя жительница села Кошибеево и сообщила, что с банковского счета пропали все сбережения — 75 тысяч рублей. Оперативники установили, что женщина заметила пропажу после похорон родственника. На траурной церемонии один из мужчин попросил телефон для срочного звонка. К краже причастен житель Московской области. Отмечается, что мужчину неоднократно судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

В Рязанской области 30-летний москвич обокрал пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 67-летняя жительница села Кошибеево Сасовского округа и сообщила, что с банковского счета пропали все сбережения — 75 тысяч рублей.

Оперативники установили, что женщина заметила пропажу после похорон родственника. На траурной церемонии один из мужчин попросил телефон для срочного звонка.

К краже причастен житель Московской области.

Отмечается, что мужчину неоднократно судили за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.