В Рязани легковушка врезалась в столб
ДТП произошло на улице Маяковского. Судя по кадрам, легковушка после случившегося получила механические повреждения — у машины поврежден капот. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани легковушка врезалась в столб. Об этом 9 апреля сообщили в соцсетях.
ДТП произошло на улице Маяковского. Судя по кадрам, легковушка после случившегося получила механические повреждения — у машины поврежден капот.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.