В Рязани 10 апреля отключат холодную воду на нескольких лицах

В связи с ремонтными работами c 09:00 до 10:00 холодной воды не будет по адресу: улица Сельских Строителей, дома №№ 1, 2а (МБДОУ Детский сад № 135), 3 корпус 1, 3 корпус, 3 корпус 5, 4 корпус 2. С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: Михайловское шоссе, дома №№ 234 корпус 1, 236а, 236б, 240 корпус 1, 250 корпус 1, 250 корпус 2, с дома № 232 по дом № 266 (четная сторона);улица Военных автомобилистов, дома №№ 8, 3 (АО «Рязань хлеб»).

В Рязани 10 апреля отключат холодную воду на нескольких лицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с ремонтными работами c 09:00 до 10:00 холодной воды не будет по адресу:

улица Сельских Строителей, дома №№ 1, 2а (МБДОУ Детский сад № 135), 3 корпус 1, 3 корпус, 3 корпус 5, 4 корпус 2.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: