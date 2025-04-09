В России победителям олимпиады школьников хотят выплачивать до 500 тысяч рублей

В случае принятия законопроекта, победители смогут получить 500 тысяч рублей, а призеры заключительного этапа — 300 тысяч рублей. Как отметили авторы инициативы, участие в заключительном этапе олимпиады требует от учеников высокого уровня подготовки. Предлагаемые меры, по их мнению, помогут выровнять условия для школьников из разных регионов, усилить мотивацию к участию в олимпиадах.