В России может появиться универсальный платежный QR-код

Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), поддерживают Правительство РФ, Минфин и Министерство экономического развития. «Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем», — сказала Набиуллина.

В России может появиться универсальный платежный QR-код. Об этом сообщает «Интерфакс» 9 апреля со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), поддерживают Правительство РФ, Минфин и Министерство экономического развития.

«Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем», — заявила Набиуллина.