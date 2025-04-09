В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков

Движение беспилотных грузовиков запущено на подмосковной ЦКАД. Напомним, в июне 2023 года движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств было запущено на автомобильной дороге М-11 «Нева». Отмечается, что в 2026 году планируется запустить грузовики на трассе М-12 «Восток».