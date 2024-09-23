В России запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Они курсируют на протяжении всей трассы М-11 «Нева».

В России запустили движение полностью беспилотных грузовиков. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило агентство ТАСС.

Транспорт курсирует на протяжении всей трассы М-11 «Нева. В торжественном запуске движения принял участие вице-премьер России Виталий Савельев.

«В июне прошлого года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работали три автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более трех миллионов километров и перевезли свыше 330 тысяч кубометров груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», — заявил Савельев.