В МЧС сообщили подробности пожара в Рязани

Отмечается, что возгорание случилось в дачных домах двух СНТ. Огнем повреждены четыре дома. Площадь пожара составила 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.