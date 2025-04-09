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В МЧС сообщили подробности пожара в Рязани
Отмечается, что возгорание случилось в дачных домах двух СНТ. Огнем повреждены четыре дома. Площадь пожара составила 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

В МЧС сообщили подробности пожара в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что возгорание случилось в дачных домах двух СНТ. Огнем повреждены четыре дома. Площадь пожара составила 48 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Причина и ущерб устанавливаются.