В марте в Рязани родилось 367 детей

За месяц в медучреждении появились на свет 192 мальчика и 175 девочек. Самый крохотный малыш родился с весом 820 г, а самый крупный — 4670 г. За три месяца в Перинатальном центре родился уже 1131 малыш.

В марте в Рязани родилось 367 детей. Об этом сообщает пресс-служба перинатального центра.

Там отметили, что за месяц в медучреждении появились на свет 192 мальчика и 175 девочек. Самый крохотный малыш родился с весом 820 г, а самый крупный — 4670 г.

За три месяца в Перинатальном центре родился уже 1131 малыш.