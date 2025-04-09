Ужесточен порядок призыва на срочную службу

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва, повторно комиссию проходить не нужно.

В Госдуме приняли закон, разрешающий в течение года призывать в армию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Теперь решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва, повторно комиссию проходить не нужно.