С начала года Рязанская область получила 9 квот на «Земского работника культуры»

Отмечается, что в регионе требуются хореографы, преподаватели фортепиано, сольфеджио, театральных дисциплин и театрального искусства, аккомпаниаторы, руководители тематических кружков в Александро-Невском, Скопинском, Старожиловском, Шиловском, Пронском районах. Отбор заявок на участие в конкурсе на получение выплаты по программе начнется с 15 апреля и продлится до 15 июля. Победители получат по миллиону рублей.

С начала года Рязанская область получила 9 квот по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Отмечается, что в регионе требуются хореографы, преподаватели фортепиано, сольфеджио, театральных дисциплин и театрального искусства, аккомпаниаторы, руководители тематических кружков в Александро-Невском, Скопинском, Старожиловском, Шиловском, Пронском районах.

Отбор заявок на участие в конкурсе на получение выплаты по программе начнется с 15 апреля и продлится до 15 июля. Победители получат по миллиону рублей.