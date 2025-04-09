Рязанских водителей предупредили о массовых проверках ГАИ

В среду, 9 апреля, инспекторы будут выявлять автомобили с подложными госномерами, а также не зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства. Нарушителей привлекут к административной ответственности.