Рязанских водителей предупредили о массовых проверках ГАИ
В среду, 9 апреля, инспекторы будут выявлять автомобили с подложными госномерами, а также не зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства. Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Рязанских водителей предупредили о массовых проверках ГАИ. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
В среду, 9 апреля, инспекторы будут выявлять автомобили с подложными госномерами, а также не зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.