Рязанцам пообещали небольшое потепление в четверг

10 апреля будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем также возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Ветер ночью юго-западный, 7-12 м/с, днем южный, 4-9 м/с.Температура воздуха по области ночью −6…−1°С, днем +2…+7°С.