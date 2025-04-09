Россиян защитят от мошенничества в сфере благотворительности

Госдума одобрила в первом чтении инициативу, которая обязывает благотворительные фонды верифицировать свои страницы в социальных сетях через «Госуслуги».Ожидается, что мера снизит риски обмана и повысит доверие граждан к подобным организациям, а также упростит проверку информации и сбор средств. Уточняется, что в России действуют более 27 тысяч некоммерческих организаций. Ежегодно они собирают десятки миллиардов рублей пожертвований.

Россиян защитят от мошенничества в сфере благотворительности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Госдума одобрила в первом чтении инициативу, которая обязывает благотворительные фонды верифицировать свои страницы в социальных сетях через «Госуслуги».

Ожидается, что мера снизит риски обмана и повысит доверие граждан к подобным организациям, а также упростит проверку информации и сбор средств.

Уточняется, что в России действуют более 27 тысяч некоммерческих организаций. Ежегодно они собирают десятки миллиардов рублей пожертвований.