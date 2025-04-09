При поддержке Рязанской НПК в Окском заповеднике прошла молодежная экологическая конференция

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») юннаты общественной организации «Хозяин Мещеры» выступили на областной научно-практической конференции школьников «Сохранение природного и культурного наследия».

Школьники представили доклады по актуальным темам — происхождение топонима Рязань, изучение следов животных, воздействие выброшенных батареек на организм человека и окружающую среду, пути решения проблемы бездомных собак и другие.

Сотрудники заповедника оценили проекты, отметили лучших и дали рекомендации по работе над сбором материалов и оформлению.

Для юных гостей провели экскурсию в журавлиный питомник, где содержится семь редких для России видов. Дети работников Рязанской НПК передали заповеднику кормушки, изготовленные своими руками в ходе заводского конкурса «Покорми птиц». Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности «Роснефти». Рязанская НПК более четверти века сотрудничает с Окским заповедником, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны и ведет большую работу по экологическому просвещению молодежи.

Рязанская НПК за годы сотрудничества с заповедником неоднократно помогала закупать корма для животных, финансировала издания сборников научных трудов. При поддержке завода был отремонтирован музей заповедника и визит-центр, приобретены снегоходы, два беспилотных летательных аппарата, моторное судно. Техника необходима для мониторинга за животными, патрулирования и охраны особо охраняемой природной территории. Предприятие совместно с заповедником регулярно проводят открытые экологические уроки для студентов и школьников с посещением питомников чистокровных кавказско-беловежских зубров и журавлей редких видов