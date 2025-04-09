Нарколог заявил, что Ефремов может уйти в запой после освобождения

По его словам, вероятность того, что актер может уйти в запой после освобождения из колонии, очень велика. Он отметил, что это связано с тем, что Ефремов не работал с зависимостью в колонии. «Он просто был в условиях, исключающих употребление алкоголя», — отметил Шуров.

Нарколог заявил, что Ефремов может уйти в запой после освобождения. Об этом пишет LIFE со ссылкой на психиатра-нарколога Василия Шурова.

По его словам, вероятность того, что актер может уйти в запой после освобождения из колонии, очень велика. Он отметил, что это связано с тем, что Ефремов не работал с зависимостью в колонии.

«Он просто был в условиях, исключающих употребление алкоголя», — отметил Шуров.

Ранее Ефремов вышел из колонии и вернулся в Москву.