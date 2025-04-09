Михаил Ефремов вернулся в Москву
В среду, 9 марта, после освобождения из колонии актер приехал в свою московскую квартиру. Он признался журналистам, что чувствует себя неважно и пока не готов к разговорам. Ефремов также поблагодарил всех, кто за него переживал и принес соболезнования семье погибшего по его вине рязанца.
Михаил Ефремов вернулся в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В среду, 9 марта, после освобождения из колонии актер приехал в свою московскую квартиру.
Он признался журналистам, что чувствует себя неважно и пока не готов к разговорам. Ефремов также поблагодарил всех, кто за него переживал и принес соболезнования семье погибшего по его вине рязанца.