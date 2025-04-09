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Над российскими регионами за ночь сбили 158 украинских БПЛА
67 песпилотников уничтожили над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Республикой Северная Осетия-Алания, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской, пять — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Пензенской, по одному над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, семь — над Азовским морем и шесть — над Черным морем.

Над российскими регионами за ночь сбили 158 украинских БПЛА. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

67 песпилотников уничтожили над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Республикой Северная Осетия-Алания, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской, пять — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Пензенской, по одному над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем, семь — над Азовским морем и шесть — над Черным морем.