Минцифры: заказы с маркетплейсов можно будет забирать в отделениях «Почты России»

Такой законопроект разработало Минцифры, он проходит общественные обсуждения, пишет РИА Новости. Помимо этого, ведомство планирует разрешить продавать на почте безрецептурные лекарства, у которых нет особых условий хранения. Благодаря этому люди в отдаленных уголках страны смогут купить нужные препараты. Также «Почта России» может начать принимать электронные платежи без дополнительных комиссий банков.

Заказы с маркетплейсов можно будет забирать в отделениях «Почты России». Такой законопроект разработало Минцифры, он проходит общественные обсуждения, пишет РИА Новости.

Помимо этого, ведомство планирует разрешить продавать на почте безрецептурные лекарства, у которых нет особых условий хранения. Благодаря этому люди в отдаленных уголках страны смогут купить нужные препараты.

Также «Почта России» может начать принимать электронные платежи без дополнительных комиссий банков.