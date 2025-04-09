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Лыбедский бульвар включили в реестр лучших проектов страны
Благоустройство Лыбедского бульвара вошло в число 48 лучших проектов 2024 года. «Благодаря программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, Лыбедский бульвар от улицы Горького до стадиона полностью преобразился. Появились пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, парк экстремальных видов спорта, детские и спортивные площадки», — отметил Малков. Он также рассказал, что власти Рязани разрабатывают создание пешеходного проспекта от Кремля до ЦПКиО. «Изучаем возможность частично поднять реку Лыбедь на поверхность на тех участках маршрута, которые предстоит обновить», — заключил губернатор.

Лыбедский бульвар включили в реестр лучших проектов страны. Об этом сообщил Павел Малков со ссылкой на Минстрой РФ.

Благоустройство Лыбедского бульвара вошло в число 48 лучших проектов 2024 года.

«Благодаря программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, Лыбедский бульвар от улицы Горького до стадиона полностью преобразился. Появились пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, парк экстремальных видов спорта, детские и спортивные площадки», — отметил Малков.