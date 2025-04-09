Главком ВСУ: Украина должна ежемесячно мобилизовывать 30 тысяч человек

По словам Сырского, вооруженным силам Украины для поддержания боеспособности нужно ежемесячное пополнение в 30 тысяч человек. «Владимир Зеленский назвал цифру, которую он назвал. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться», — заявил Сырский, когда отвечал на вопрос, достаточно ли мобилизовывать для нужд армии по 30 тысяч человек ежемесячно, о чем ранее говорил Зеленский.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна мобилизовывать 30 тысяч человек каждый месяц для поддержания боеспособности. Его слова передало ТАСС 9 апреля со ссылкой на издание «Левый берег».

«Владимир Зеленский назвал цифру, которую он назвал. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться», — заявил Сырский, когда отвечал на вопрос, достаточно ли мобилизовывать для нужд армии по 30 тысяч человек ежемесячно, о чем ранее говорил Зеленский.