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Двое рязанцев продали угнанный автомобиль, чтобы купить спиртное
Полиция предварительно установила, что приятели 46-летней женщины во время застолья узнали, что она купила машину. Один из молодых людей увидел место, где лежал запасной ключ от автомобиля. Приятели решили похитить машину и разработали план — они нашли покупателя, который был готов купить ее без документов. Злоумышленники ночью на своем автомобиле подъехали к дому знакомой. Один из них завел иномарку. На двух машинах мужчины отправились на встречу к покупателю. Он отдал им обещанные 40 тысяч рублей и перегнал машину в Москву, где продал. Приятели уехали в Рязань и начали тратить полученные деньги на алкоголь. Их задержали полицейские. Отмечается, что ранее 24-летнего жителя Кораблина судили за угрозу убийством и кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьи 158 УК РФ «Кража».

Двое рязанцев в возрасте 24 и 25 лет угнали автомобиль «Опель» и продали его, чтобы купить спиртное. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция предварительно установила, что приятели 46-летней женщины во время застолья узнали, что она купила машину. Один из молодых людей увидел место, где лежал запасной ключ от автомобиля.

Приятели решили похитить машину и разработали план — они нашли покупателя, который был готов купить ее без документов. Злоумышленники ночью на своем автомобиле подъехали к дому знакомой. Один из них завел иномарку.

На двух машинах мужчины отправились на встречу к покупателю. Он отдал им обещанные 40 тысяч рублей и перегнал автомобиль в Москву, где продал. Приятели уехали в Рязань и начали тратить полученные деньги на алкоголь. Их задержали полицейские.

Отмечается, что ранее 24-летнего жителя Кораблина судили за угрозу убийством и кражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьи 158 УК РФ «Кража».