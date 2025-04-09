АвтоВАЗ полностью возобновил опытно-промышленное производство

Перезапуск мощностей ОПП в Тольятти позволит снизить логистические издержки, расширить модельный ряд и усовершенствовать качество мелкосерийной продукции, рассказали в компании. Сейчас на площадке дочернее предприятие АвтоВАЗа — АО «Производство специальных автомобилей «ВИС-Авто» — занимается выпуском пикапов и фургонов на базе Lada Granta и Niva, внедорожников Niva Bronto и различных спецавтомобилей. В дальнейшем будет организована сборка автомобилей в рамках новых проектов АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ полностью возобновил опытно-промышленное производство (ОПП). Об этом пишет газета «Известия».

Перезапуск мощностей ОПП в Тольятти позволит снизить логистические издержки, расширить модельный ряд и усовершенствовать качество мелкосерийной продукции, рассказали в компании. Сейчас на площадке дочернее предприятие АвтоВАЗа — АО «Производство специальных автомобилей «ВИС-Авто» — занимается выпуском пикапов и фургонов на базе Lada Granta и Niva, внедорожников Niva Bronto и различных спецавтомобилей.

Отмечается, что в дальнейшем будет организована сборка автомобилей в рамках новых проектов АвтоВАЗа.