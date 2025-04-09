Аферисты начали обманывать россиян под видом налоговой службы

«Мошенники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными», — говорится в публикации. Ведомство привело ряд признаков, позволяющих выявить поддельное извещение. В их числе — фейковый код, фальшивая подпись, и неверные абонентские номера. Кроме того, на бланках могут быть фамилии и инициалы несуществующих работников. Сотрудники правоохранительных органов привали при возникновении малейших сомнений обращаться в компетентные органы для проверки информации.

Аферисты начали обманывать россиян под видом налоговой службы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

«Мошенники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными», — говорится в публикации.

Ведомство привело ряд признаков, позволяющих выявить поддельное извещение. В их числе — фейковый код, фальшивая подпись, и неверные абонентские номера. Кроме того, на бланках могут быть фамилии и инициалы несуществующих работников.

Сотрудники правоохранительных органов привали при возникновении малейших сомнений самостоятельно обращаться в компетентные органы для проверки информации.