ВСУ за сутки атаковали два российских энергетических объекта

В Курской области украинский беспилотник вывел из строя высоковольтную линию 750 кВ «Курская АЭС — Металлургическая».В Запорожской области дрон повредил электроподстанцию 35 кВ «Новогорьевка».Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, добавили в ведомстве.