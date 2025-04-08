Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 10:00
Нал. EUR 95.05 / 96.42 10/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 771
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 824
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 705
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 545
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки
Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых, а также строительных площадках. Специалисты проверили 25 иностранных и натурализованных граждан, 4 из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет.3 иностранных гражданина заключили контракт с ВС РФ. Отмечается, что с начала 2024 года на воинский учет в регионе было принято более 1000 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Во время рейдов в Рязани мигрантам вручили повестки. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых, а также строительных площадках. Специалисты проверили 25 иностранных и натурализованных граждан, 4 из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

3 иностранных гражданина заключили контракт с ВС РФ.

Отмечается, что с начала 2024 года на воинский учет в регионе было принято более 1000 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.