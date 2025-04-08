После рейда в Рязани мужчинам вручили повестки

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых, а также строительных площадках. Специалисты проверили 25 иностранных и натурализованных граждан, 4 из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет.3 иностранных гражданина заключили контракт с ВС РФ. Отмечается, что с начала 2024 года на воинский учет в регионе было принято более 1000 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Во время рейдов в Рязани мигрантам вручили повестки. Об этом сообщает газета « Рязанские ведомости ».

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых, а также строительных площадках. Специалисты проверили 25 иностранных и натурализованных граждан, 4 из них были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

3 иностранных гражданина заключили контракт с ВС РФ.

Отмечается, что с начала 2024 года на воинский учет в регионе было принято более 1000 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.