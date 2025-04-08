В Рязанской области 9 апреля ожидаются заморозки и мокрый снег
В области будет облачно. Ожидаются дождь, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега. Ветер будет юго-западный, до 17 м/с.Температура воздуха по области ночью составит -6, -1°С, днем — 0, +5°С.
В Рязанской области 9 апреля ожидаются заморозки и мокрый снег. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ожидаются дождь, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега.
Ветер будет юго-западный, до 17 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит -6, -1°С, днем — 0, +5°С.