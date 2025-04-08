В Рязани объявили поиски школьника
Отмечается, что последний раз мальчика видели в 18:00 возле школы № 39 на Первомайском проспекте. Рост Марка 164 см. Он был одет в черную куртку с оранжевыми буквами, черную шапку с белыми буквами, синие брюки и рюкзак с синими и зелеными разводами.
В Рязани пропал школьник. Об этом пишет Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Отмечается, что последний раз мальчика видели в 18:00 возле школы № 39 на Первомайском проспекте.
Рост Марка 164 см. Он был одет в черную куртку с оранжевыми буквами, черную шапку с белыми буквами, синие брюки и рюкзак с синими и зелеными разводами.
«Если у вас есть какая-то информация о пропавшем, сообщите ее, пожалуйста, по телефону Оксаны, мамы Марка —
Позже стало известно, что мальчика нашли.