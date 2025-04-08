В Рязани на Северной окружной развернуло легковушку
Авария случилась во вторник, 8 апреля."ДТП на Северной окружной, развернуло машину, около разводного моста в сторону Борок", — написал автор. Информация о пострадавших не поступала.
В Рязани на Северной окружной развернуло легковушку. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».
Авария случилась во вторник, 8 апреля.
«ДТП на Северной окружной, развернуло машину, около разводного моста в сторону Борок», — написал автор.
Информация о пострадавших не поступала.