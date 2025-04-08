В Рязани на майские праздники введут дополнительные меры безопасности

«Приближаются майские праздники. Учитывая непростую ситуацию в стране в связи с проведением СВО, администрацией города Рязани совместно с правоохранительными органами предпринимаются дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка в период их подготовки и проведения», — говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделят охране памятников и монументов Воинской Славы. К работе привлекут членов Народной дружины.