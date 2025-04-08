В Нижегородской области компания девушек изнасиловала женщину бутылкой из-под шампанского

В Нижегородской области компания девушек изнасиловала женщину бутылкой из-под шампанского. Об этом сообщает СК.

Отмечается, что женщины выпивали в компании в одной из квартир. 21-летняя девушка и ее 45-летняя знакомая поссорились, вышли на улицу и подрались. После девушка подговорила своих подруг помочь ей в убийстве. Женщину потащили в реке. На берегу ее изнасиловали бутылкой и до смерти избили, весь процесс убийцы снимали на телефон.

Труп нашли на следующий день. Организовавшая убийство девушка во всем созналась. Возбуждено уголовное дело.