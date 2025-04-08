В ДТП под Рязанью пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла утром 7 апреля на 498-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 31-летний житель Иванова за рулем BMW не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадал водитель и его пассажир — 3-летняя девочка. Их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП под Рязанью пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 7 апреля на 498-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 31-летний житель Иванова за рулем BMW не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате пострадал водитель и его пассажир — 3-летняя девочка. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.