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Рязанская делегация приняла участие в инвестиционном конгрессе в Абу-Даби

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым принимает участие в 14-м Ежегодном инвестиционном конгрессе, который проходит 7-9 апреля в Абу-Даби (ОАЭ).

Мероприятие ежегодно объединяет корпоративных лидеров, политиков, бизнесменов, региональных и международных инвесторов, предпринимателей, ведущих ученых и экспертов, демонстрируя актуальную информацию, стратегии и знания по привлечению инвестиций. В 2025 году конгресс посетят более 25 000 гостей из 180 стран. При этом ожидается, что свыше 1000 спикеров примут участие более чем в 350 панельных дискуссиях.

«В рамках конгресса открылась выставка инвестиционного потенциала регионов и стран-участников. Рязанская область представлена отдельным стендом, который посетил в том числе Торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин. Параллельно на нашей площадке ведутся первые рабочие переговоры, устанавливаются прямые контакты с потенциальными партнерами», ― рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Кроме этого, в рамках деловой программы прошла тематическая сессия, посвященная развитию беспилотных технологий в логистике, сельском хозяйстве и биотехнологиях. На ней с докладом об инновационной инфраструктуре Рязанской области, проектах Аэрокосмической долины и технопарка «Протос» выступил Павел Малков.

«Форум только начался, но уже сейчас можно говорить о высоком интересе к нашему региону. Уверена, что наши усилия будут способствовать укреплению торгово-экономических отношений с ОАЭ и другими странами-партнерами», ― отметила Юлия Швакова.