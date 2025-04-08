Рязанка стала призером Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку

Заключительный этап прошел в Москве. В нем участвовали 250 учащихся из 58 регионов. Рязанка Алена Антипова учится в школе № 55 и изучает китайский самостоятельно.