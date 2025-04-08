Рязанец ударил не пропустивший его на пешеходном переходе автомобиль

Инцидент произошел во вторник, 8 апреля."Мы, конечно, бываем не правы, но пешеходам реагировать так и портить чужое имущество никто не давал права. Мужчина отказался платить за вмятину и царапину", — написал водитель.