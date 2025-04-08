Рязанцы рассказали об объезжавшем затор по встречной полосе водителе

Инцидент произошел на улице Пролетарской перед пересечением с улицей Чапаева. Автомобиль Lada Vesta выехал на встречную полосу, чтобы объехать другие машины, остановившиеся на светофоре перед перекрестком. «Каждый день этот гражданин так проезжает. А другие пусть подождут», — написал автор сообщения.

Рязанцы рассказали об объезжавшем затор по встречной полосе водителе. Пост опубликовали в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент произошел на улице Пролетарской перед пересечением с улицей Чапаева. Автомобиль Lada Vesta выехал на встречную полосу, чтобы объехать другие машины, остановившиеся на светофоре перед перекрестком.

«Каждый день этот гражданин так проезжает. А другие пусть подождут», — написал автор сообщения.