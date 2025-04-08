Рязанца оштрафовали за кражу денег с чужой банковской карты

Отмечается, что мужчина нашел на улице банковскую карту. Рязанец оплатил ей товары в нескольких магазинах города. Всего он потратил четыре тысячи рублей. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Рязанца оштрафовали за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина нашел на улице банковскую карту. Рязанец оплатил ей товары в нескольких магазинах города. Всего он потратил четыре тысячи рублей.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.