Россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельными уведомлениями от ФНС

Аферисты рассылают письма под видом уведомлений от Федеральной налоговой службы, пытаясь завладеть персональными данными. Они используют поддельный бланк официального письма.

Россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельными уведомлениями от Федеральной налоговой службы. Об этом 8 апреля сообщает RT со ссылкой на МВД.

Отмечается, что аферисты рассылают в организации письма под видом уведомлений от ФНС, пытаясь завладеть персональными данными. Они используют поддельный бланк официального письма.