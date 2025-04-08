Российские военные освободили Гуево в Курской области

Как рассказал офицер группировки войск «Север», штурмовики ВС РФ подняли российский флаг в центре села. По данным Минобороны, Украина потеряла в Курской области за сутки более 290 военнослужащих. Кроме того, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА.